Планетологи нашли причину бомбардировки Луны 3,9 млрд лет назад

Немецкие планетологи из Мюнстерского университета, изучавшие метеориты с Луны изотопными методами, сумели показать, что бомбардировка Луны 3,9 млрд лет назад производилась астероидами, оставшимися от основной фазы формирования Земли. Статья об этом опубликована в журнале Science Advances.

Лунная поверхность покрыта многочисленными астероидными кратерами, причем определение возраста доставленных на Землю лунных пород, образовавшихся во время этих столкновений, показывает, что большая часть из них возникла примерно 3,9 млрд лет назад, спустя 500 млн лет после образования самой Луны. Эти наблюдения привели к появлению теории о поздней тяжелой бомбардировке Луны, однако оставался открытым вопрос о том, откуда взялись все эти астероиды, упавшие на Луну за столь короткий период. Ученые обсуждали две возможности. Согласно первой гипотезе, эти небесные тела могли представлять собой остатки материала, оставшегося от основной фазы формирования Земли. Другая гипотеза состоит в том, что 3,9 млрд лет участились падения астероидов и комет из внешней части Солнечной системы, а привела к этому перестройка орбит газовых планет-гигантов.

Ученые из Мюнстера исследовали породы из лунных метеоритов, образовавшиеся во время этой бомбардировки 3,9 млрд лет назад. Образцы содержали в себе крошечные металлические глобулы из материала упавших на Луну астероидов, изотопный состав которых, в частности рутений и молибден, и позволяет определить, где именно в Солнечной системе возникли эти небесные тела.

В результате новое исследование показало, что бомбардировка Луны производилась теми же небесными телами, что сформировали Землю и Луну, что позволяет исключить внезапное увеличение интенсивности столкновений с телами из внешней части Солнечной системы. Таким образом, изменение орбит газовых гигантов, вероятно, произошло еще во время основной фазы формирования планет земного типа, то есть в первые 100 млн лет существования Солнечной системы, что в свою очередь хорошо согласуется с недавними динамическими моделями.