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Сейсмологи зафиксировали самое глубокое землетрясение

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Depositphotos

Сейсмологи обнаружили самое глубокое землетрясение, произошедшее на глубине 751 км. Статья об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letter.

Такая глубина означает, что землетрясение произошло в нижней мантии, что ранее считалось невозможным. Дело в том, что при таком давлении камни склонны изгибаться и деформироваться, а не ломаться, высвобождая энергию. Теперь ученые вынуждены скорректировать свои оценки и прогнозы.

Глубокое землетрясение было слабым повторным толчком землетрясения на островах Бонин в 2015 году, и люди на поверхности его не заметили вовсе. Его обнаружили при анализе данных распределенного массива сейсмических станций Hi-net, одного из самых чувствительных инструментов для изучения подземных толчков.

Эти данные необходимо будет перепроверить, поскольку подавляющее число землетрясений происходят на глубине до 100 км, в земной коре и верхней мантии. Иногда они случаются и ниже, на глубине около 400 км, когда высокое давление заставляет воду выйти из пор внутри каменных пород. Но, по современным теориям, такое не может происходить на глубинах около 700 км. Одно из возможных объяснений, по мнению ученых: породы, в которых произошло землетрясение, не успели нагреться из-за холодной литосферной плиты, в которой они опускались, и потому остались хрупкими.

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