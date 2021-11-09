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Ученые подсчитали, сколько пластика оказалось в океане из-за COVID-19

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Более 25 тысяч тонн использованных индивидуальных средств защиты и другого пластикового мусора, связанного с эпидемией COVID-19, оказалось в Мировом океане. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Это выяснили ученые под руководством Иминя Пэна из Наньянского университета (Китай) с помощью компьютерной модели, воспроизводящей распространение пластикового мусора в водной среде. Отправной точкой послужили данные о накоплении отходов, связанных с ковидом, к которым относятся медицинские маски, наборы для тестов, отходы специализированных больниц и аналогичные предметы в 193 странах.

Выяснилось, что с начала пандемии до августа 2021 человечество произвело около 8,4 млн тонн такого мусора. Согласно моделированию, 25 тысяч тонн уже находится в мировом океане. В основном, этот мусор не выбрасывают в океан напрямую – его туда смывают реки. В первую очередь, это касается рек Азии, где высока плотность населения и нет строгих экологических норм: Янцзы, Инд, и Хуанхэ.

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