Ученые: Земля, возможно, выросла из межзвездного «семени»

Американские ученые из Института исследований космоса с помощью космического телескопа считают, что межзвездные объекты вроде Оумуамуа или кометы Борисова могут способствовать формированию протопланет в звездных системах, подобных Солнечной, решая одну из ключевых проблем теорий образования планет. Статья об этом опубликована на сервере электронных препринтов arXiv.org.

Общее количество межзвездных объектов, пролетающих через Галактику, оценить пока сложно. Если при образовании планетных систем выброс обломков — это распространенный побочный эффект, то число межзвездных астероидов может исчисляться сотнями триллионов или даже квадриллионами. Но астрономам пока известно лишь о двух реальных межзвездных скитальцах, пролетевших через Солнечную систему: это плохо поддающееся классификации небесное тело Оумуамуа в 2017 году и комета Борисова вскоре после этого. Оба эти объекта провели в Солнечной системе относительно короткий промежуток времени — всего несколько лет, — при этом десятки тысяч лет они путешествовали по пустынным межзвездным пространствам от звезды к звезде.

Амая Моро-Мартин и Колин Норман задумались о том, какую роль эти захваченные межзвездные объекты могли бы сыграть, попадая в формирующиеся вокруг молодых звезд протопланетные диски. Есть известная сложность в теориях образования планет, связанная с отсутствием в протопланетных облаках первоначальных центров, на которые могла бы проходить аккреция окружающего материала в виде газа и пыли. Подобные объекты должны быть изначально достаточно крупными, чтобы на них выпадало вещество, а первоначальным таким большим планетным «эмбрионам»-планетезималям просто неоткуда взяться — все частицы в протопланетном облаке изначально по своим размерам меньше сантиметра.

Возможно, именно межпланетные объекты, увязшие и затормозившиеся из-за сопротивления газа в таких облаках, могли бы выступать в качестве центров «кристаллизации» протопланет, что позволяют преодолеть первоначальный метровый барьер и действуют как своеобразные семена в процессе формирования небесных тел. «Их следует учитывать в будущих моделях образования звезд и планет, а также в потенциальном распространении биологического материала по Галактике», — заявила одна из авторов этой работы Амая Моро-Мартин в интервью изданию New Scientist.

По оценкам авторов нового исследования, за период в 10 млн лет во время существования протопланетного облака могут быть захвачены до 600 млрд межзвездных объектов поперечником по крайней мере в один метр.