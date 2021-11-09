Археологи рассказали, как ассирийцы смогли взять укрепленный библейский город

Историки реконструировали, как древние ассирийцы вели осаду Лахиса. Статья об этом опубликована в журнале Oxford Journal of Archaeology.

Ассирийское царство, по мнению многих исследователей, было первой мировой империей. Правители этой страны, скорее всего, первыми организовали профессиональную армию, где воинов единообразно снаряжали за счет государства, выдавали оружие и броню. Опираясь на военную силу, Ассирия покорила соседние земли и использовала их ресурсы. Среди прочего, в 701 году до нашей эры ассирийцы напали на иудейский город Лахис, и от этой осады осталось множество следов: от упоминания в Библии до остатков осадного снаряжения.

Йосеф Гарфинкель из Еврейского университета в Иерусалиме и его коллеги постарались реконструировать эти события с помощью текстовых источников, рисунков, археологических раскопок и съемок местности с дронов.

Город был окружен мощными стенами и расположен на холме, отчего подвести к нему осадное снаряжение было нельзя. Чтобы это исправить, ассирийцы построили массивный пандус, состоящий из небольших валунов весом около 6,5 килограмм. Его начало находилось примерно в 80 метрах от стен, а источником камня послужил скальный массив неподалеку от города. От каменоломни к месту строительства материал передавали по цепочке: по расчетам историков, четыре цепи из людей, работавшие посменно круглосуточно, перемещали в день по 160 тысяч камней, поскольку осаду надо было завершить как можно скорее.

Рабочей силой, скорее всего, служили военнопленные и местное население. Строителей защищали большие щиты, которые непрерывно пододвигали вперед по мере строительства. Когда вражеские стены были совсем близко, рабочим пришлось дополнительно использовать и индивидуальные L-образные щиты, аналогичные таковым у ассирийских воинов.

Наконец, когда пандус достроили вплотную до стены, ассирийцы подвесили таран, разбили стены, захватили и разграбили город, а жителей – поработили.