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Палеонтологи: древние предки млекопитающих вели ритуальные бои

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Benoit, J. et al

Палеонтологи обнаружили у древнего горгонопса след не смертельного укуса сородича. Статья об этом была опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Горгонопсы – это род вымерших хищных животных из клады терапсид, куда входят современные млекопитающие и их предки, которые еще не были млекопитающими. Характерная особенность горгонопсов – наличие крупных клыков.

Ученые под руководством Жюльена Бенуа из Витватерсрандского университета (ЮАР) выяснили, что между этими животными происходили ритуальные схватки, в которых, скорее всего, происходила борьба за социальное доминирование, партнеров для спаривания и территорию. Исследователи сделали подобный вывод после анализа зажившего следа от укуса на черепе горгонопса, обнаруженном недалеко от Кейптауна.

«Если мы правы, и это действительно ритуальный укус одного горгонопса другим, то это первое подобное свидетельство о синапсидах, не являющихся млекопитающими», – рассказывают авторы.

Палеонтологи попытались вычислить, кто напал на это животное – крупного опасного хищника. В теории, это мог сделать еще более крупный хищник – антеозавр, но он без труда бы раздавил череп. Значит, скорее всего, это сородич, и это согласуется с размером отметины от зуба. Но у того, кто укусил животное, явно не было цели убивать жертву – рана достаточно тяжелая, и нападавший легко мог бы добить горгонопса. В то же время, особь прожила после этого как минимум две недели, и причиной смерти точно не послужила полученная рана.

Поэтому ученые заключили, что укус был ритуальным, вроде тех, что практикуют современные рептилии и млекопитающие, когда хотят продемонстрировать доминирующую позицию в ритуальном бою, идущем не на смерть.

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