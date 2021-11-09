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Ученые выяснили, кто из ЛГБТ более склонен к суициду

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Риск самоубийства среди геев, лесбиянок и бисексуалов варьируется в зависимости от пола, возраста и иных факторов, сообщают специалисты из Национального института психического здоровья США. Подробнее об этом сообщается в статье в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Более ранние исследования показали, что бисексуалы, геи и лесбиянки чаще сталкиваются с суицидальными мыслями, чем гетеросексуалы. Однако внутригрупповые различия между первыми тремя группами изучались мало.

Исследователи проанализировали данные нескольких крупных опросов, посвященных здоровью. Всего в них участвовали 192 тыс. человек, из них 14,7 тыс. были лесбиянками, геями и бисексуалами. Помимо прочих вопросов, участники также сообщали, были ли у них суицидальные мысли или попытки самоубийства. Ученые разделили участников на группы в зависимости от возраста, пола, расы и других факторов.

Риск самоубийства среди лесбиянок, геев и бисексуалов в каждой возрастной группе и иных категориях был в в три-шесть раз выше, чем среди гетеросексуалов. Среди геев и бисексуальных мужчин от 12% до 17% думали о самоубийстве в течение последнего года, 5% планировали самоубийство, и около 2% совершили попытку самоубийства. Среди лесбиянок и бисексуальных женщин от 11% до 20% испытывали мысли о самоубийстве, 7% планировали самоубийство и около 3% совершили попытку самоубийства.

Среди геев и бисексуалов не было различий в рисках самоубийства в зависимости от расы. Однако среди лесбиянок и бисексуальных женщин белые были склонны к суициду больше, чем темнокожие. Также, у бисексуалок риск суицида был выше, чем у лесбиянок.

Кроме того, суицидальные мысли были более распространены среди бисексуальных женщин 35-64 лет по сравнению с лесбиянками или геями в той же возрастной группе.

Эти данные показывают, что лесбиянок, геев и бисексуалов не стоит рассматривать как единую группу, оценивая риски самоубийства, отмечают исследователи. Склонность к суициду стоит измерять с учетом возрастных, половых и прочих различий.

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