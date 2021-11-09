Ученые вырастили урожай помидоров в «марсианской» почве

Американская компания Heinz в коллаборации с четырнадцатью астробиологами из Института космоса Олдрина во Флоридском технологическом университете объявила об успехе эксперимента по выращиванию томатов в условиях, приближенных к марсианским. Об этом сообщает Business Wire.

В рамках проекта исследователи в течение девяти месяцев отбирали семена томатов и экспериментировали с сельскохозяйственными технологиями с целью вырастить помидоры в атмосферных и почвенных условиях, напоминающих условия на Маре.

«Раньше большинство усилий по поиску способов выращивания растений в смоделированных условиях Марса, были ориентированы на краткосрочные исследования. В рамках этого проекта был рассмотрен долгосрочный сбор урожая продуктов. Получение урожая, который по качеству стал не хуже продуктов, используемых в томатном кетчупе, было нашей мечтой, которая стала явью», — сообщил доктор Эндрю Палмер из Института космоса Олдрина.

Ранее сообщалось о том, что ученым удалось выяснить причину микроволновых сигналов с Марса.