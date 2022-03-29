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Ученые нашли препарат от очагового облысения

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Yale University

Ученые выяснили, что лекарство от ревматоидного артрита помогает от определенного вида облысения. Статья об этом опубликована The New England Journal of Medicine.

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание суставов, при котором меняется поведение клеток-лимфоцитов. Вместо того, чтобы распознавать и атаковать бактерии, грибки и вирусы, они начинают атаковать собственные здоровые клетки организма.

Теперь Бретт Кинг из Йельского университета и его коллеги выяснили, что одно из лекарств от ревматоидного артрита, барицитиниб, действительно помогает от очаговой алопеции, или облысения. В отличие от андрогенной алопеции, от которой страдает множество мужчин, при очаговой алопеции волосы выпадают не спереди и на затылке, а хаотично по всей голове. Как и ревматоидный артрит, эта болезнь носит аутоиммунный характер.

Барицитиниб подавляет белок янус киназа, который, в том числе, играет важную роль в иммунном ответе организма. Ученые провели третью фазу испытания на добровольцах, потерявших более 50 процентов волос. Из тех участников, кто принимал 4 миллиграмма препарата каждый день в течение 36 недель, у 35% индекс потери волос опустился до 20% или менее, у многих – ниже 10%.

После того как будут подведены окончательные итоги исследования, врачи смогут выписывать барицитиниб для лечения очаговой алопеции.

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