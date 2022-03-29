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Ученые выяснили, как змеи теряли свои конечности

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Две окаменелости почти лишенных конечностей животных, найденных в залежах сланца Фрэнсис-Крик на севере американского штата Иллинойс, позволили установить, что менее чем через 100 млн лет после того, как у позвоночных впервые появились конечности, некоторые из них в процессе эволюции предпочли их вновь утратить. Впервые это случилось по крайней мере 308 млн лет назад — именно тогда на Земле появились первые змееподобные создания. Статья об этом за авторством американских и канадских биологов опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Новый род и вид предшественников змей получил название Nagini mazonense, он относится к группе вымерших рептилий, именуемых молгофидами. У новонайденных молгофид полностью редуцированы передние конечности и грудной пояс, что представляет собой самый ранний случай потери конечностей в этом таксоне. Находки подобных переходных форм всегда имеют огромную ценность. Эти животные могли вырастать до 10 см в длину, имели змееподобное тело без передних конечностей, у них также отсутствовали костные структуры, поддерживающие прикрепление передних конечностей к телу, однако все же имелась пара небольших, но полностью сформированных задних ног с четырьмя пальцами на каждой ступне. Наряду с почти полными скелетами, возраст которых оценивается в 308 млн лет, обнаружены также отпечатки мягких тканей, показывающие, что у N. mazonense имелась округлая морда и вытянутое длинное тело с примерно 85 позвонками и ребрами. И в той области, где можно было бы ожидать присутствия передние конечностей, не было найдено никаких признаков наличия мягких тканей — животные ползали, не пользуясь передними конечностями.

Предки современных змей также первоначально утрачивали именно верхние конечности и грудной пояс около 170 млн лет назад, но N. mazonense и другие молгофиды не являются прямыми предками нынешних змей — это всего лишь «неудавшийся природный эксперимент», боковая оборвавшаяся ветвь земной эволюции. Помимо змей и некоторых ящериц, единственными современными позвоночными без ног считаются земноводные, в том числе саламандры и червяги, которые внешне похожи на крупных дождевых червей и встречаются в тропиках Африки, Азии и Америки. Родственные нынешней находке молгофиды были обнаружен примерно в тех же породах в 2019 году, но в том случае у животных, получивших наименование Infernovenator steenae, все же имелись все четыре конечности.

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