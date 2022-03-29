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Российские ученые с помощью ИИ получили вещества с сильной антибактериальной активностью

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Российские ученые с помощью методов искусственного интеллекта (ИИ) разработали ряд пептидных соединений с выраженной антибактериальной активностью, сообщает ТАСС.

Отмечается, что полученные данные позволят создавать лекарственные препараты для лечения тяжелых заболеваний, вызванных устойчивыми к антибиотикам инфекциями, сообщила во вторник пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Как рассказал один из авторов работы Альберт Болатчиев, против антимикробных пептидов у микроорганизмов нет защиты, а значит, они являются перспективной основой для препаратов нового поколения, однако синтезировать их дорого, а еще они быстро разрушаются ферментами организма.

«Мы решили попробовать создать совершенно новые пептиды, подобные природным, но более устойчивые и, возможно, более эффективные», — сказал он.

Сотрудники Ставропольского государственного медицинского университета в своем исследовании применили нейросети и ИИ, чтобы на основе природных антимикробных пептидов разработать синтетический. Эти молекулы представляют собой аминокислотную цепочку. Ученые «прочитали» более 3 тыс. таких цепочек, а затем выявили в них закономерности. На основе последних нейросеть сгенерировала 200 новых уникальных пептидов.
Далее найденные последовательности изучили при помощи программ для биоинформатического скрининга. Отбор прошли только пять антимикробных пептидов, и именно их проверили на культурах супер-бактерий.

Результаты исследований показали, что из пяти только два соединения вызывали полную гибель микроорганизмов. Однако и «нерабочие» пептиды проявили активность в экспериментах на мышах. Так, один из пептидов, показавших активность в культуре, сработал на мышах, повысив их выживаемость до 50%.

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