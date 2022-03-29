Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Вирусолог предупредил о новой волне коронавируса в России... 08:22
Экс-наставник «Спартака» Каррера сравнил красно-белых со... 08:13
Сомнолог Бузунов предупредил об опасности частых пробуждений ночью 08:06
Американский журналист подловил руководство США на попытке скрыть... 07:58
Промес обогнал Аленичева и Ананко по матчам за «Спартак»... 07:55
«Лидер франшизы»: «Миннесота» опубликовала... 07:48
Спецслужбы Казахстана заявили о предотвращении покушения... 07:48
В КНДР предупредили Южную Корею о последствиях в случае... 07:34
Свыше 30 человек пострадали в результате взрыва... 07:30
Театр Пушкина показал комедию Гольдони в русской версии 07:11

Врачи предупредили мужчин об опасности жарких летних ночей

Слушать
Остановить
close
100%
Image Point Fr

Жаркие летние ночи повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, выяснили исследователи из Торонтского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале BMJ Open.

Более ранние наблюдения уже показывали, что слишком жаркое лето связано с большим числом госпитализаций и смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний, однако о влиянии на смертность возраста, пола и других факторов известно было мало. Исследователи использовали данные о смертности взрослых людей в Великобритании и США в июне-июле в 2001-2015 годах и сопоставили эти сведения с колебаниями температуры в эти периоды. За это время было зарегистрировано чуть более 40 тыс. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом на каждый градус температуры ночью сверх нормы приходился рост смертности мужчин 60-64 лет на 3,1% в Великобритании и на 4,8% в США. На женщин и на более пожилых мужчин колебания температуры не влияли.

«Учитывая растущую вероятность экстремального повышения температуры в летние периоды в западной части США и Великобритании, наши результаты показывают важность разработки профилактических инициатив по охране здоровья населения и новой городской политики, направленной на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем», — отметили авторы работы.

В целом распространение профилактических мер позволило за период исследования снизить общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, добавили они. Однако риски все еще остаются значительными, и колебания температуры вносят в них свой вклад.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+