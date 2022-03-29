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Палеонтологи обнаружили дневной вид сов, живший 6 млн лет назад

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Chinese Academy of Sciences

Палеонтологи обнаружили хорошо сохранившийся окаменелый скелет совы, жившей 6 млн лет назад. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследованная окаменелость относится к эпохи миоцена, она была обнаружена в окрестностях города Линься в китайской провинции Ганьсу, на краю Тибетского нагорья. Скелет сохранился почти целиком, от черепа до хвоста, включая крылья и ноги. Ученые особенно отмечают, что сохранились даже те части, которые обычно найти не удается, например, подъязычная кость, трахея, коленная чашечка, сухожилия мышц крыльев и ног и даже остатки пищи.

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Chinese Academy of Sciences

Ли Чжихэн из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук и его коллеги выяснили, что обнаруженная сова относится к ранее неизвестному виду, который вел дневной образ жизни. Его назвали Miosurnia diurna. Факт дневного образа жизни удалось установить по строению глазницы. Ночным животным требуется большой зрачок и большие глаза, а глазница этой совы была относительно маленькой и больше походила на глазницу дневного животного.

Находка должна помочь ученым определить, каким образом и когда совы выработали адаптации для ночного образа жизни.

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