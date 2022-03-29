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Психологи выяснили, откуда берутся садомазохисты

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Harold M. Lambert/Getty Images

Люди, пережившие насилие в детстве, оказались склонны к садомазохизму. Статья об этом была опубликована в журнале Sexologies.

«Мы с коллегами более десятилетия изучали влияние пережитого насилия в раннем возрасте на взрослую сексуальную жизнь, – сказал психолог Майк Абрамс, автор исследования из Нью-Йоркского университета. – В том числе, эта связь была обнаружена в ходе моей клинической практики со взрослыми, которые, будучи детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны членов семьи. Поэтому я решил проверить эту связь в ходе эксперимента».

Для исследования на эту тему опросили 1219 взрослых людей. Из них 58 процентов сообщили о пережитом в детстве психологическом насилии, 20 – о физическом, а 10 – о сексуальном. Мазохистские склонности определяли с помощью вопросов вроде «Возбуждают ли вас мысли о том, что кто-то вас унижает или плохо обращается с вами?». Для выявления садистских склонностей спрашивали, «Возбуждают ли вас мысли о том, что вы связываете кого-то или причиняете боль?».

В итоге выяснилось, что пережившие насилие в детстве оказались более склонны к садизму или мазохизму. Например, среди переживших сексуальное насилие доля склонных к сильному мазохизму оказалась около 56 процентов, а среди не переживших никакого насилия – 21 процент. Среди жертв психологического насилия оказались популярны более легкие формы садомазохизма, а среди переживших физическое насилие склонность к садизму или мазохизму оказалась минимальной по сравнению с двумя другими группами жертв.

Теперь ученые хотят определить, как на сексуальные склонности влияют дополнительные факторы, например, возраст, в котором человек стал жертвой насилия.

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