Ученые обнаружили на Плутоне следы недавних извержений криовулканов

Ученые обнаружили на Плутоне следы сравнительно недавних извержений криовулканов. Статья об этом опубликована в Nature Communications.

Американский аппарат New Horizons приблизился к Плутону в 2015 году и исследовал его поверхность. Этот аппарат является практически единственным источником данных о Плутоне, и анализ его данных продолжается до сих пор. В том числе, ученых заинтересовали ледяные вулканы этой малой планеты.

В ходе нового исследования ученые из Колорадского университета в Боулдере под руководством Келси Сингер выяснили, что поверхность вокруг плутонианских криовулканов, горы Райт и соседней горы Пиккард, сформированы сравнительно недавними извержениями.

Если это так, то это означает, что вулканы могут быть активны до сих пор, и что под поверхностью течет либо вода, либо другая жидкость, и что недра Плутона устроены совсем не так, как считали ученые.

Местность вокруг двух этих гор полна округлых бугров, и на ней почти нет ударных кратеров, которые неизбежно появляются в течение достаточно большого срока. Таким образом, заключают ученые, этот рельеф сформировался точно не ранее двух миллиардов лет назад, а отдельные области, скорее всего, менее 200 миллионов лет назад.

Если в данный момент под поверхностью Плутона и правда есть жидкая вода, это ставит вопрос о возможности существовании там жизни. Подробно о том, как на ледяных мирах вдали от Солнца может быть моря, можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».