Создатель скульптур в форме собаки из воздушных шариков отправит свои работы на Луну

На Луну отправят скульптуры американского художника, известного своими скульптурами в форме собак из воздушных шариков. Об этом сообщает издание ARTnews.

Произведения искусства ранее уже отправляли в космос, но ни одному из них еще не позволяли сесть на поверхность Луны. Скульптуры создаст американец Джефф Кунс, при этом с каждой из них будет ассоциирована уникальная цифровая NFT-копия, защищенная от подделки. На Луну отправятся сами скульптуры, а цифровые копии будут продавать на Земле.

«Я хотел создать NFT-проект с историческим значением, который был бы укоренен в гуманистической и философской мысли, – поясняет художник. – Наши достижения в космосе демонстрируют бесконечность человеческого потенциала. Космические путешествия дали нам возможность преодолеть ограничения нашего мира. Эти идеи находятся в центре моего NFT-проекта, который можно понимать как продолжение человеческого вдохновения за пределы нашей планеты».

Джефф Кунс известен как автор скульптур собак, будто бы сделанных из воздушных шариков. Самой известной из них считается Balloon Dog, которая была продана за $58,4 млн.

Пока неясно, какие именно скульптуры художник отправит в космос. Известно лишь, что они должны полететь на Луну в июле 2022 года на роботизированном аппарате компании Intuitive Machines.

Ранее ученые обнаружили на Плутоне следы недавних извержений криовулканов.