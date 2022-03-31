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Космонавт Мисуркин покидает отряд «Роскосмоса»

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Космонавт Александр Мисуркин завершает работу в отряде космонавтов России. Об этом сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина.

«Сегодня, 31 марта 2022 года, последний рабочий день Александра Александровича Мисуркина в ЦПК. Он завершает свою деятельность в отряде космонавтов Роскосмоса», — говорится в публикации на сайте ЦПК.

Мисуркин был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году, его первый полет на МКС состоялся в 2013 году. Он выполнил три космических полета, общая продолжительность которых составила 346 суток 07 часов 04 минуты, и совершил четыре выхода в открытый космос. Также космонавт стал первым специальным корреспондентом ТАСС на МКС.

В 2016 году Мисуркин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что специалисты признали успешным ускоренный метод подготовки к космическому полету. В такой программе принял участие первый в мире киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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