Астрофизик Азязов рассказал, где в Солнечной системе стоит искать жизнь

Перспективными с точки зрения обнаружения жизни в Солнечной системе являются тела, где присутствует достаточно воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал Валерий Азязов, директор Самарского филиала Физического института имени П.Н.Лебедева, занимающийся лабораторным моделированием образования сложных молекул в космосе.

«Для появления привычной нам жизни, конечно, нужна вода и достаточно высокая температура. Хотя и в Антарктиде, где -50°С, находят живые организмы, которые живут во льду и как-то двигаются. И на Марсе они могут сохраняться до сих пор — конечно, в первую очередь, где-то не на поверхности, а чуть глубже. Их там ищут целенаправленно марсианские аппараты.

И на некоторых спутниках планет-гигантов, где есть вода, которая покрыта льдом, возникновение жизни не исключается. Порой просто хорошо видно, как бьют гейзеры, как там вода испаряется, — это происходит, например, на Европе и Энцеладе. Поскольку там действуют мощные приливные силы планет-гигантов, Юпитера и Сатурна, внутренности спутников начинают нагреваться. Раз идет пар — значит, там есть тепло, есть энергия. А если заработает внутри какой-то вулкан, то тоже выделятся газы. В принципе, считается, что в этих местах тоже может быть жизнь», — рассказал Азязов.

По его словам, еще одним местом, где возможно существование жизни, является Титан, где ранее наблюдались облака желтого цвета, состоящие из органики.

«И в атмосфере Венеры есть углекислый газ CO 2 , он диссоциирует, появляется кислород, там обнаружены «маркеры жизни» — спектральные линии газа фосфина, но все это, конечно, еще нуждается в подтверждении», добавил ученый.

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