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Неврологи нашли средство от синдрома Туретта

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Кадр из фильма «Мужчина по вызову» (1999)

Экспериментальный препарат экопипам может снизить выраженность тиков при синдроме Туретта, выяснили специалисты Медицинского центра детской больницы Цинциннати в Огайо. Подробнее об этом они рассказали на ежегодном собрании Американской академии неврологии в Сиэттле.

Исследователи наблюдали за 149 детьми и подростками 6–17 лет, 74 из которых получали экопипам, а остальные — плацебо. Тяжесть моторных и голосовых тиков измерялась по стандартной 50-балльной шкале, по другой шкале, 100-балльной, также оценивались общие симптомы и тяжесть нарушений. Спустя три месяца в группе, принимавшей экопипам, выраженность тиков и нарушений снизилась на 30-32%, а в группе плацебо — на 19-20%.

Среди принимавших экопипам детей 34% сообщали о побочных эффектах, таких как головная боль и усталость. В группе плацебо на побочные эффекты пожаловался 21% участников.

«Наши результаты показывают, что экопипам перспективен в качестве средства для уменьшения количества, частоты и тяжести тиков, возникающих у молодых людей с синдромом Туретта. Это особенно актуально, потому что многие люди с этим заболеванием, принимающие имеющиеся в настоящее время лекарства, все еще имеют изнурительные симптомы или испытывают увеличение веса или другие побочные эффекты», — отметил доктор Дональд Гилберт, ведущий автор работы.

Экопипам — препарат, взаимодействующий с дофаминовым рецептором D1. Более ранние исследования показали, что симптомы синдрома Туретта могут быть связаны с нарушением работы дофамина — достигая рецепторов, он контролирует ряд психических и физических функций. Исследователи надеются, что новый препарат хорошо покажет себя в дальнейших испытаниях и в перспективе окажется полезен для пациентов с синдромом Туретта.

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