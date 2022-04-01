Зоологи нашли способ сделать львов добрыми и терпимыми друг с другом

Ученые смогли сделать львов дружелюбнее с помощью гормонов. Статья об этом опубликована в журнале iScience.

Обычно львы нелегко заводят друзей среди сородичей. Большие территориальные кошки защищают свои владения и всегда готовы напасть на того, кто на них вторгается. Это представляет особую проблему при совместном содержании львов в неволе.

Исследователи из природного заповедника Динокенг в Южной Африке нашли способ сделать львов менее агрессивными с помощью окситоцина, гормона, вызывающего чувство доверия. «Распыление окситоцина прямо в нос позволяет гарантировать, что он попадет через тройничный и обонятельный нервы прямо в мозг, а не будет отфильтрован гематоэнцефалическим барьером», – говорит Джессика Беркхарт, автор исследования.

В результате львы стали более терпимыми по отношению к сородичам. Во время игры с игрушечной тыквой среднее расстояние между ними сократилось с 7 метров до 3,5, и хищники меньше демонстрировали агрессию. Однако в ситуациях, когда рядом со львами была пища, окситоцин не помогал их сблизить.

Исследователи надеются, что это поможет содержать львов в огороженных заповедниках, что необходимо для восстановления их популяции.