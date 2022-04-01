Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48

Зоологи нашли способ сделать львов добрыми и терпимыми друг с другом

Слушать
Остановить
close
100%
Jessica Burkhart

Ученые смогли сделать львов дружелюбнее с помощью гормонов. Статья об этом опубликована в журнале iScience.

Обычно львы нелегко заводят друзей среди сородичей. Большие территориальные кошки защищают свои владения и всегда готовы напасть на того, кто на них вторгается. Это представляет особую проблему при совместном содержании львов в неволе.

Исследователи из природного заповедника Динокенг в Южной Африке нашли способ сделать львов менее агрессивными с помощью окситоцина, гормона, вызывающего чувство доверия. «Распыление окситоцина прямо в нос позволяет гарантировать, что он попадет через тройничный и обонятельный нервы прямо в мозг, а не будет отфильтрован гематоэнцефалическим барьером», – говорит Джессика Беркхарт, автор исследования.

В результате львы стали более терпимыми по отношению к сородичам. Во время игры с игрушечной тыквой среднее расстояние между ними сократилось с 7 метров до 3,5, и хищники меньше демонстрировали агрессию. Однако в ситуациях, когда рядом со львами была пища, окситоцин не помогал их сблизить.

Исследователи надеются, что это поможет содержать львов в огороженных заповедниках, что необходимо для восстановления их популяции.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+