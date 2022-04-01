Немецкие исследователи научили скатов складывать и вычитать числа

Германские ученые выяснили, что некоторые рыбы, в частности, скаты и цихлиды, способны складывать и вычитать числа в пределах от 1 до 5. В ходе эксперимента рыбы должны были выбирать правильное число фигур, подплывая к ним, после чего они получали еду в качестве вознаграждения. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports.

Несколько предыдущих исследований уже показали, что рыбы могут видеть разницу между большими и маленькими числами, однако оставалось неясным, могут ли они решать задачи на сложение и вычитание. Вера Шлюссель из Боннского университета в Германии и ее коллеги разработали тесты, чтобы выяснить, могут ли глазчатые хвостоколы Potamotrygon motoro и псевдотрофеус-зебры Pseudotropheus zebra из семейства цихлид прибавлять или вычитать единицу из чисел от 1 до 5.

Сначала шесть цихлид и четыре ската учились делать правильный выбор после того, как им показывали изначальный стимул. Рыбы видели изображения двух фигур в течение 5 с, после чего они могли проплыть через открытое отверстие в тестовую зону, должны были выбрать между еще двумя изображениями, на одном из которых была одна фигура, а на другом — три. Если две фигуры на исходном изображении были желтыми, то рыбы получали вознаграждение в тестовой зоне только если плыли к изображению, показывающему одну фигуру — то есть все это соответствовало операции вычитания. Если же две фигуры на исходном изображении были синими, то рыбы награждались, если подплывали к изображению, демонстрирующему три фигуры — это была операция сложения.

После того как рыб научили ассоциировать желтый цвет с вычитанием, а синий — со сложением, ученые начали проверку их способностей к счету. Псевдотрофеус-зебры правильно выбрали фигуры при операциях сложения в 82% случаев — когда они видели синий стимул — и успешно выбирали вычитание в 68% случаев — после желтого стимула. Между тем скаты успешно прибавляли в 96% случаев, а правильно вычитали в 90%.

Затем ученые выяснили, выбирали ли животные просто большее или меньшее количество фигур или же они действительно научились добавлять или вычитать ровно одну единицу. Для этого нужно было уже выбирать между +1 либо +2 синими фигурами, если исходный стимул был синим, и -1 или -2 желтыми фигурами, если стимул был желтым. «Им нужно было запомнить то, что они видели ранее, затем они должны были добавить и вычесть ровно одну единицу», — поясняет Шлюссель.

В этом случае псевдотрофеус-зебры правильно прибавляли единицу вместо двух в 70% случаев и вычитали ровно единицу в 66% случаев. Скаты успешно решали эту задачу в 90% случаев и вычитали ровно один в 87% случаев.