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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 40 спутниками

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Bill Ingalls/NASA via AP

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 40 спутников в рамках миссии Transporter-4. Трансляция запуска велась на сайте компании.

Запуск был произведен с мыса Канаверал во Флориде. Отмечалась, что ракета будет лететь вдоль восточного побережья штата и ее будет видно с земли. Многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане через 10 минут после запуска.

В SpaceX уточнили, что Transporter-4 является четвертой миссией компании по совместному использованию небольших спутников.

Ранее руководитель NASA Билл Нельсон рассказал, что Соединенные Штаты планируют, что люди ступят на поверхность Марса к 2040 году. По его словам, предложенный президентом страны бюджет управления на 2023 год в размере $26 млрд включает расходы, которые являются подготовкой к будущим полетам человека на Марс.

До этого NASA объявило о планах создать еще один посадочный модуль для освоения Луны по программе Artemis. В данный момент основной посадочный модуль для программы Artemis разрабатывает компания SpaceX. В текущий контракт со SpaceX будут внесены изменения.

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