Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции против космических предприятий России

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции, введенные против российский космических предприятий. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Глава госкорпорации прокомментировал ответ руководителя NASA Билла Нельсона, в котором говорится, что американская корпорация продолжит сотрудничать с федеральными ведомствами Соединенных Штатов, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнеров по Международной космической станции.

По мнению Рогозина, это лишь «в каком-то смысле изъятие из санкций».

24 февраля в США объявили о введении новых санкций против России в сфере высоких технологий. По словам американского президента Джо Байдена, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%, что ударит по аэрокосмической промышленности страны, в том числе по космической программе.

Позднее «Роскосмос» направил Nasa, Европейскому и Канадскому космическому агентствам письма с требованием снять с госкорпорации незаконные санкции. Рогозина уточнил, что ответ требовалось предоставить до 31 марта, после этого «Роскосмос» должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.