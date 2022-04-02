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Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции против космических предприятий России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции, введенные против российский космических предприятий. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Глава госкорпорации прокомментировал ответ руководителя NASA Билла Нельсона, в котором говорится, что американская корпорация продолжит сотрудничать с федеральными ведомствами Соединенных Штатов, чтобы обеспечить бесперебойного работу, в том числе и российских партнеров по Международной космической станции.

По мнению Рогозина, это лишь «в каком-то смысле изъятие из санкций».

24 февраля в США объявили о введении новых санкций против России в сфере высоких технологий. По словам американского президента Джо Байдена, США и их союзники намерены сократить российский импорт высокотехнологической продукции на 50%, что ударит по аэрокосмической промышленности страны, в том числе по космической программе.

Позднее «Роскосмос» направил Nasa, Европейскому и Канадскому космическому агентствам письма с требованием снять с госкорпорации незаконные санкции. Рогозина уточнил, что ответ требовалось предоставить до 31 марта, после этого «Роскосмос» должен был решить, как ему взаимодействовать с партнерами по МКС.

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Санкции против России
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