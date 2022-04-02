В NASA заявили, что ожидают от России подписания соглашения о полетах на Crew Dragon

Правительство России пока не утвердило соглашение о перекрестных полетах астронавтов из США и российских космонавтов на космических кораблях NASA и «Роскосмоса». Об этом сообщает SpaceNews.

Заместитель администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс рассказала изданию, что если российская сторона не отправит необходимые документы в срок, то американская госкорпорация не успеет подготовиться к миссии Crew-5, предполагающей полет космонавта Анны Кикиной на космическом корабле Crew Dragon.

Заместитель руководителя программы Международной космической станции (МКС) НАСА Дана Вайгель уточнила, что необходимо еще подготовить скафандры, которые различаются для космических кораблей «Союза» и Crew Dragon, а также российскому космонавту предстоит обучение.

Издание подчеркивает, что если Кикина не сможет полететь на Crew Dragon, вместо нее выберут астронавта.

При этом Людерс отметила положительную работу партнеров NASA.

«Все наши иностранные партнеры, включая «Роскосмос», делают прогресс по продлению работы МКС до 2030 года», — сказала она.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции против космических предприятий России.