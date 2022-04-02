Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51
Тарпищев о травме Медведева: пропуск грунта означает, что он не... 03:48
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59

В NASA заявили, что ожидают от России подписания соглашения о полетах на Crew Dragon

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos

Правительство России пока не утвердило соглашение о перекрестных полетах астронавтов из США и российских космонавтов на космических кораблях NASA и «Роскосмоса». Об этом сообщает SpaceNews.

Заместитель администратора NASA по космическим операциям Кэти Людерс рассказала изданию, что если российская сторона не отправит необходимые документы в срок, то американская госкорпорация не успеет подготовиться к миссии Crew-5, предполагающей полет космонавта Анны Кикиной на космическом корабле Crew Dragon.

Заместитель руководителя программы Международной космической станции (МКС) НАСА Дана Вайгель уточнила, что необходимо еще подготовить скафандры, которые различаются для космических кораблей «Союза» и Crew Dragon, а также российскому космонавту предстоит обучение.

Издание подчеркивает, что если Кикина не сможет полететь на Crew Dragon, вместо нее выберут астронавта.

При этом Людерс отметила положительную работу партнеров NASA.

«Все наши иностранные партнеры, включая «Роскосмос», делают прогресс по продлению работы МКС до 2030 года», — сказала она.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США не намерены отменять санкции против космических предприятий России.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+