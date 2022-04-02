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В США опубликовали расследование о происхождении SARS-CoV-2

Vanity Fair опубликовал данные о возможной причастности США к созданию вируса SARS-CoV-2

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Журнал Vanity Fair опубликовал статью, в которой привел данные расследования о происхождении вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса в 2020-2021 годах.

В июне 2021 года биолог-эволюционист Джесси Д. Блум, специализирующийся на изучении вирусов, отправил черновик неопубликованной научной статьи главному инфекционисту США Энтони Фаучи, в котором содержались конфиденциальные сведения о Национальном институте здравоохранения США, курирующем биомедицинские исследования, сообщает Vanity Fair. Уточняется, что статья Блума якобы была результатом расследования, которое тот предпринял после того, как заметил, что часть базы данных Уханьского института вирусологии с ранними образцами вирусов, была удалена.

Фаучи собрал конференцию, на которой один из ученых предложил Блуму не публиковать статью, так как в случае публикации материала общественность могла усомниться в естественном происхождении SARS-CoV-2. Утверждается также, что США выделили грант неправительственной организации EcoHealth Alliance, которая занималась прогнозированием и предотвращением пандемии путем выявления вирусов, которые могут перейти от диких животных к людям по программе «Понимание риска появления коронавируса летучих мышей». Уханьский институт вирусологии стал ключевым ведомством, которому EcoHealth выделяли дополнительные средства на исследования. Однако работы там была «достаточно противоречивой», и США приостановили выделение гранта в июле 2020 года, сообщается статье.

В материале также приводятся документы, свидетельствующие о том, что в Уханьской лаборатории производили искусственные коронавирусы, предназначенные для исследования их возможной эволюции.

Ранее республиканцы из Палаты представителей конгресса США Джеймс Комер и Джим Джордан отправили министру здравоохранения и социальных служб страны Хавьеру Бесерре письмо, в котором выразили мнение, что главный инфекционист страны Энтони Фаучи скрыл информацию, связанную с теорией о лабораторном происхождении коронавируса.

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