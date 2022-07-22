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СберЗдоровье: российские IT-специалисты жалуются на зависимость от энергетиков

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Depositphotos

На проблемы, вызванные употреблением энергетиков, жалуется 23% IT-специалистов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

«Напитки-энергетики – это относительно новая вредная привычка, в ряде случаев вызывающая привыкание и изменения здоровья. При передозировке в течение длительного времени содержащихся в энергетиках кофеина, таурина и других веществ может возникнуть повышенная тревожность, сердцебиение, бессонница, головная боль, с которыми и обращаются к врачам ИТ-специалисты», – объяснил «Газете.Ru» главврач телемедицинской клиники СберЗдоровья Артем Николаев.

По словам Николаева, в состав энергетиков входят глюкоза и кофеин. Зачастую содержатся и другие химические вещества, такие как таурин, витамины группы B и D, L-карнитин.

«По отдельности все эти вещества содержатся в кофе, шоколаде, чае, обычном мясе. Отличия лишь в дозировке, которая в энергетиках значительно выше. При этом вреда от однократного или относительно редкого (меньше 1 банки в сутки) приема энергетиков здоровыми людьми не выявлено», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, на какие еще проблемы со здоровьем жалуются IT-специалисты – в материале «Газеты.Ru».

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