Эксперты СберЗдоровья назвали 3 главных болезни российских айтишников

Проблемы с глазами, а также боли в желудке и спине – самые распространенные болезни среди российских «айтишников». Об этом «Газете.Ru» рассказали в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье.

Самыми распространенными жалобами ИТ-специалистов являются проблемы со зрением – с ними обращаются 3 из 4 специалистов (74%). На проблемы с желудком жалуются 54% айтишников.

Также 12% айтишников жалуются на боли в спине, вызванные тем, что человек не хочет сидеть за столом столько и так, как рекомендовано.

Среди других популярных жалоб эксперты сервиса называют варикозное расширение вен нижних конечностей, недостаток витамина D, а также боли в руках.

Подробнее о причинах возникновения перечисленных недугов и о том, как с ними справитья – в материале «Газеты.Ru».