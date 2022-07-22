Роботы смогли научиться домашним делам, наблюдая за людьми

Новая система позволяет роботам учиться домашним делам, наблюдая за людьми. Работа ученых из Университета Карнеги — Меллона была представлена на конференции Robotics: Science and Systems в Нью-Йорке.

Исследователи разработали новый метод обучения под названием WHIRL (In the Wild Human-Imitated Robot Learning — обучение робота, имитирующее человеческое в естественных условиях). Он представляет собой алгоритм визуальной имитации.

Робот, поддерживающий эту модель обучения, учится по видео, на которых люди выполняют свои ежедневные домашние дела. Система обобщает всю полученную информацию, чтобы в конечном итоге определить, как выполнить работу самостоятельно.

Команда установила камеру и свое программное обеспечение роботу, и он научился выполнять более 20 задач – от открывания и закрывания дверей до извлечения мешка с мусором из ведра.

По словам исследователей, современные методы обучения основаны на имитации или обучении с подкреплением. При первом способе люди вручную управляют роботом — этот процесс должен быть выполнен несколько раз, прежде чем робот научится чему-то. При втором способе робота обычно обучают на миллионах примеров в симуляции, а затем просят адаптировать это обучение к реальному миру.

Обе модели обучения хорошо работают при обучении только одной задаче в структурированной среде, но их сложно масштабировать и адаптировать к реальности. WHIRL легко масштабируется, не ограничивается одной конкретной задачей и может работать в реалистичных домашних условиях.

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