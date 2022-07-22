Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ведет диалог с Россией по АЭС на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведет переговоры с Россией по ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

Гросси назвал крайне важным поддержание диалога с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, «выходя за рамки законности».

Таким образом он прокомментировал ситуацию с атомными электростанциями на Украине, а также в Запорожской области.

В настоящее время запорожская АЭС находится под охраной российских военных.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН заставить украинские власти прекратить атаку на Запорожскую АЭС и перейти к мирному урегулированию.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение в связи с атаками ВСУ на Запорожскую АЭС.