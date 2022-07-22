Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Лукойл» рассматривает возвращение к работе в «Спартаке»... 15:38
The Spectator: ситуация с поставками газа сделала Европу... 15:38
В Херсоне на пути следования полицейской машины сработало... 15:38
Депутат Рады Гончаренко: новый генпрокурор Украины Костин посещал Крым... 15:37
Депутат Романов предложил создать «черный список» отелей... 15:37
В Роспотребнадзоре объяснили рост заболеваемости COVID-19 15:33
Производство iPhone 14 под угрозой из-за трескающейся камеры 15:32
Продюсер Ашуров заявил, что Little Big потеряют 75 млн рублей... 15:32
Горняки в Анголе нашли самый крупный розовый алмаз за 300... 15:30
В МВД заявили о задержании директора сети финансовой... 15:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ведет диалог с Россией по АЭС на Украине

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ведет переговоры с Россией по ситуации на Украине. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais.

Гросси назвал крайне важным поддержание диалога с теми, кто имеет эффективный контроль над ядерным объектом, «выходя за рамки законности».

Таким образом он прокомментировал ситуацию с атомными электростанциями на Украине, а также в Запорожской области.

В настоящее время запорожская АЭС находится под охраной российских военных.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал ООН заставить украинские власти прекратить атаку на Запорожскую АЭС и перейти к мирному урегулированию.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обращение в связи с атаками ВСУ на Запорожскую АЭС.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+