Названы продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин

Исследование ученых из Амстердамского университета показало, что диета с высоким содержанием калия снижает кровяное давление. Работа была опубликована в журнале European Heart Journal.

По словам исследователей, микроэлемент помогает сохранить здоровье сердца, причем женщины получают от диеты больше пользы, чем мужчины.

В исследовании приняли участие 11 267 мужчин и 13 696 женщин в возрасте от 40 до 79 лет в период с 1993 по 1997 год.

Добровольцы заполнили анкету о привычках образа жизни, также им измерили их кровяное давление и взяли образцы мочи. Затем на протяжении пяти лет ученые отслеживали эти показатели.

Ученые обнаружили, что у людей, которые потребляли больше всего калия, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 13% ниже по сравнению с теми, кто употреблял его меньше всех. Сравнив показатели мужчин и женщин, исследователи заметили, что снижение риска составило в среднем 7% и 11% соответственно.

Продукты с высоким содержанием калия включают овощи, фрукты, орехи, бобовые, молочные продукты и рыбу.

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