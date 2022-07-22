Ученые объяснили, почему собак нельзя кормить сырым мясом

Ученые из Бристольского университета установили, что кормление собак сырым мясом приводит к выработке у бактерий устойчивости к антибиотикам – работа опубликована в журнале Journal of Antimicrobial Chemotherapy.

Фекалии собак, которых кормят сырым мясом, в большем количестве содержат устойчивых к антибиотикам кишечной палочки Escherichia coli (E. coli).

В исследовании приняли участие в общей сложности 823 собаки. Владельцы заполнили анкеты о своих собаках, их рационе, окружающей среде, а также предоставили образцы фекалий своих собак.

Образцы были проанализированы на наличие устойчивой к антибиотикам кишечной палочки, затем ученые провели сравнительный анализ для изучения связей между образом жизни животного и обнаружением устойчивой кишечной палочки.

Опасность заключается в том, что эта бактерия может передаваться от собаки к хозяину в результате повседневного контакта с животным. Кишечная палочка — это широко распространенная бактерия, она является частой причиной многих заболеваний, включая инфекции мочевыводящих путей. Устойчивость к антибиотикам делает ее более опасной.

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