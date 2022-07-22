Красноярские ученые предложили способ получать нефтепродукты из пластикового мусора

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН и их коллеги из других институтов создали новый метод переработки пластиковых отходов в углеводороды для нефтехимической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и университетов Красноярска предложили новый метод переработки полимерных отходов в углеводородное сырье. Эта технология может стать альтернативным источником углеводородов, а полученные на выходе продукты могут использоваться как топливо или сырье в нефтехимических процессах», — сообщается в релизе.

Разложение полимеров производится методом низкотемпературного сжигания в газе бурого угля, в результате чего пластик не сгорал, а превращался в углеводороды. Его можно использовать в качестве топлива или как сырье для нефтехимической промышленности (производства лаков, красок, смазок), и даже производить водород для экологически чистых двигателей.

Авторы разработки надеются, что она поможет решить глобальный мусорный кризис. Традиционный пластик практически не разлагается в природе и загрязняет почву и водоемы, а его сжигание менее экологично, чем повторное использование.

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