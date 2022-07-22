Ученые смогли заставить поджелудочную железу диабетика вырабатывать инсулин

Ученые из Университета Монаша нашли способ восстановить выработку инсулина при диабете I типа, добившись образования новых бета-клеток поджелудочной железы. Работа была опубликована в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy.

Когда у человека диагностируется диабет I типа, большая часть бета-клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, часто уже полностью разрушена.

Препарат GSK126 ингибирует ген EZH2, отвечающий за выработку одноименного фермента. Этот фермент участвует в регуляции работы других генов, в частности тех, которые связаны с образованием новых бета-клеток. Затормозив с помощью GSK126 выработку фермента, исследователи смогли добиться роста активности генов, регулирующих образование бета-клеток из стволовых клеток-предшественников поджелудочной в образцах, полученных от умершей 13-летней девочки, страдавшей диабетом I типа.

Этот метод — экспериментальный и требует дальнейшей проверки результатов, а GSK126 не лицензирован для лечения диабета, подчеркивают исследователи. Однако, если в дальнейшем эффективность такого подхода подтвердится, это станет прорывом в разработке новых методов лечения диабета I и II типа.

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