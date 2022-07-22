Врачи назвали новые симптомы оспы обезьян

Новые симптомы оспы обезьян, включая язвы во рту и мышечные боли, перечислила международная группа врачей. Из-за частых поражений половых органов и неспецифической сыпи оспу можно спутать с сифилисом и другими ЗППП, предупреждают они — пациентам с такими симптомами стоит как можно скорее обратиться к врачу, а специалисту — проверить, нет ли у пациента оспы обезьян. Работа была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Медики проанализировали 528 случаев заражения оспой обезьян в 16 странах. Самым распространенным симптомом, о котором было известно и ранее, оказалась сыпь — она присутствовала у 95% зараженных в области гениталий и ануса, на туловище, руках, ногах, лице, ладонях и стопах. Однако характер этой сыпи оказался разнообразным — встречались везикулярные (похожие на пузырьки) высыпания, корковые, пустулезные, везикулопустулезные, макулезные (отличающиеся по цвету, но не выступающие над кожей) и другие. В большинстве случаев одновременно встречалось несколько видов сыпи, до 10 штук.

Неожиданным открытием стало то, что 15% пациентов жаловались на анальную или ректальную боль.

До появления сыпи пациенты жаловались на лихорадку, увеличение лимфоузлов, слабость, головные и мышечные боли.

«Существующие диагностические критерии необходимо расширить, чтобы добавить симптомы, которые в настоящее время не включены, такие как язвы во рту, на слизистой оболочке анального отверстия и одиночные язвы. Эти специфические симптомы могут быть тяжелыми и приводить к госпитализации, поэтому важно правильно поставить диагноз. Расширение списка признаков оспы обезьян поможет врачам легче распознать инфекцию и тем самым предотвратить передачу инфекции от людей», — отметили авторы работы.

Они призвали рассматривать любую сыпь с точки зрения возможного заражения оспой обезьян.

Ранее уральские ученые построили модель распространения вируса оспы обезьян.