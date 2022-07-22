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Российские космонавты совершат три полета к МКС на американском корабле Crew Dragon

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SpaceX

Российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американских кораблях Crew Dragon по соглашению России и Соединенных Штатов о перекрестных полетах. Об этом сообщил командир отряда космонавтов Олег Кононенко в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и десятом Dragon», — сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Анна Кикина отправится в космос на корабле Crew Dragon разработки SpaceX не раньше 29 сентября.

15 июля Госкорпорация «Роскосмос» и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписали соглашение по полетам интегрированных экипажей.

Запуски «Союз МС22» и Crew Dragon 5 запланированы на сентябрь 2022 года, в составе российского экипажа — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франсиско Рубио, американского — Николь Мэнн, Джош Кассада, Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина, которая является единственной женщиной в отряде космонавтов «Роскосмоса» с осени 2016 года. Ранее она работала спасателем в рядах МЧС и была инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи.

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