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Уральские ученые систематизировали все известные атмосферные гало

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Global Look Press

Уральские ученые систематизировали все атмосферные гало, открытые за тысячу лет наблюдений. Статья об этом опубликована в Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer.

Атмосферные гало возникают в результате рассеяния света, вызванного скоплением в атмосфере микроскопических кристаллов водяного льда с диаметром частиц менее десяти микрон. При этом, в зависимости от размера частиц и их плотности, гало могут принимать самые разные формы.

Мария Грицевич из Уральского федерального университета и ее коллеги из Финляндии решили систематизировать все их известные формы. В исследовании ученые обобщили не только общие сведения, но и условия, необходимые для рассеивания света, – влажность и температуру. Кроме того, гало были отсортированы по степени редкости. Так, если гало наблюдается не реже раза в год, оно относится к первой категории. Редкие гало с необычной конфигурацией источников света, ориентацией или необычной формой кристаллов составляют меньшинство среди всех случае наблюдения, и их доля не превышает один процент. При этом причина возникновения части гало остается неизвестной для науки, и создание систематического каталога поможет понять, на изучении каких из них необходимо сосредоточить усилия. «К примеру, тайны происхождения некоторых эллиптических и круглых гало не разгаданы с момента их обнаружения в начале ХХ века. В числе загадочных и так называемая дуга Мойланенa, впервые зафиксированная мною в 1995 году», — рассказывает Ярмо Мойланен, соавтор статьи.

Вероятно, за образование экзотических гало ответственны кристаллы аномальной формы.

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