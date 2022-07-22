Ученые выяснили, что древних дальневосточных собак кормили рыбой и зерном

Зоологи выяснили, чем питались древние собаки Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщает N+1.

Собака стала первым одомашненным животным, и сам этот вид отделился от волков исключительно под влиянием человека. По мнению разных специалистов, это произошло от 12 до 34 тыс. лет назад в восточной Евразии и на Дальнем востоке.

Роберт Лозей из канадского Альбертского университета и его коллеги исследовали ископаемые останки собак из археологических памятников Сибири и Дальнего Востока. В эпоху голоцена у этих домашних животных постепенно снижалась масса тела, в среднем составляя 16,4±4,64 килограмма, против 30 килограмм у взрослых волков той же эпохи. Существует условный порог в 21 килограмм, при опускании ниже которого псовые практически перестают охотиться на крупную дичь.

Вместо этого они развили другую адаптацию и стали жить с людьми, и ели остатки человеческой пищи и приготовленную еду. Примерно тогда же, около 8 тыс. лет назад, собаки перестали зависеть от групповой охоты. Дополнительно, зоологи провели изотопный анализ. Он позволил понять, чем питалось животное, поскольку у каждого источника калорий есть своя характерная изотопная подпись, и эту же подпись наследуют ткани тех, кто их потребляет. Выяснилось, что примерно 7400 лет назад собаки из Байкальского региона начали питаться пресноводной пищей, а особи с Дальнего Востока перешли к потреблению морских продуктов около 6000 лет назад. Кроме того, особи из Приморья, по всей видимости, около 3600 лет назад начали питаться просом. По мнению исследователей, это прямое следствие питания человеческой пищей, поскольку сами собаки не умеют ловить рыбу и заниматься сельским хозяйством.

Эти открытия помогут восстановить историю одомашнивания собак и, вслед за этим, понять, как жили древние люди.

Ранее ученые установили, что собаки виляют хвостом вправо при виде симпатичных им людей.