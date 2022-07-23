В России разработали портативный метод выявления диабета по выдыхаемому воздуху

Ученые Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина (ИФХЭ) РАН разработали портативную технологию высокоточного обнаружения диабета у пациентов по выдыхаемому ими воздуху. Данную разработку показали премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает РИА «Новости».

Председатель правительства 22 июля встретился с победителем трека «Наука» четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», заместителем руководителя инженерно-технического центра ИФХЭ, кандидатом химических наук Ильей Меньщиковым.

Этот молодой ученый рассказал о разработке сенсора для портативного анализа состава выдыхаемого воздуха с целью выявления признаков диабета.

«В нашей группе активно ведутся работы по развитию неинвазивных методов анализа больных диабетом», — сообщил он.

По его словам, у таких пациентов в выдыхаемом воздухе содержится ацетон, который можно обнаружить. Разработка ИФХЭ позволяет это делать с высокой чувствительностью, на уровне лабораторных установок, отметил Меньщиков.

Ранее сообщалось, что ученые из австралийского Университета Монаша нашли способ восстановить выработку инсулина при диабете I типа, добившись образования новых бета-клеток поджелудочной железы.