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Крупнейшая пресноводная рыба китайский веслонос признана вымершей

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Wikimedia Commons

Китайский веслонос, крупнейшая речная рыба, достигавшая 300 килограммов в весе и семи метров в длину, признана вымершей. Причиной исчезновения этого вида стала деятельность человека, об этом сообщает Международный союз охраны природы.

Китайский веслонос — крупнейшая пресноводная рыба, обитавшая в реке Янцзы, занесена в список вымерших Красной Книгой МСОП. Последний раз ее видели почти 20 лет назад, в 2003 году. Уже тогда она была довольно редкой, поэтому изучена недостаточно. Причиной вымирания признана деятельность человека: строение плотин, ГЭС, рыболовство.

Вид относится к осетрообразным. Как сообщает Международный союз охраны природы, все рыбы из этой группы находятся под угрозой исчезновения. Среди них и живущая в морях и размножающаяся в реках белуга, обитающая на территории России. Крупнейшая пойманная особь весила более тонны. Первые представители осетров появились еще до динозавров. Они пережили несколько массовых вымираний, но не деятельность человека, который по эволюционным меркам появился вчера.

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