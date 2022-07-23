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Психологи выяснили, что пятилетние дети предпочитают натуральные продукты

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Психологи из Эдинбургского университета и Йельского университетов выяснили, что дети в США предпочитают фрукты, выращенные на природе, а не в лаборатории или теплице, считая их более вкусными и полезными. Исследование опубликовано в журнале Developmental Psychology.

Авторы исследования предложили 137 детям в возрасте от 6 до 10 лет три яблока. Им сказали, что одно было выращено на ферме, второе синтезировано в лаборатории, а третье выросло на дереве внутри лаборатории. Взрослые приняли участие в таком же исследовании для сравнения возрастных групп. Исследователи обнаружили, что и дети, и взрослые предпочитали яблоки, выращенные, по их мнению, на фермах, а не в лаборатории.

Во втором эксперименте 85 детям в возрасте от 5 до 7 лет и группе из 64 взрослых были предложены четыре разных вида апельсинового сока: один был описан как выжатый на ферме, другой имел неизвестное происхождение, из одного были удалены все химикаты, а последний содержал различные добавки.

Исследователи обнаружили, что информация о натуральности сока оказала существенное влияние на его рейтинг. Участники тяготели к более естественному варианту, считая его вкуснее и безопаснее. Оба исследования показали, что возраст мало влиял на результат: дети в возрасте от 5 до 10 лет реагировали одинаково.

«Мы предоставляем доказательства того, что, по крайней мере, в Соединенных Штатах, наша склонность отдавать предпочтение натуральной пище присутствует уже в детстве. Это исследование — первый шаг к пониманию того, как формируются эти предпочтения, в том числе являются ли они социально усвоенными, и что движет нашей склонностью отдавать предпочтение естественным продуктам», — рассказал Доктор Матти Уилкс из Школы философии, психологии и языковых наук Эдинбургского университета.

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