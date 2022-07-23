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Ученые выяснили, как помочь ребенку при переходе в детский сад

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Педиатры из Университета штата Пенсильвания выяснили, что для успешной адаптации в детском саду детям необходимо спать в течение 10 часов, причем дневной перерыв на сон в переходном периоде оказался бесполезен. Работа опубликована в журнале Pediatrics.

Для регистрации сна и бодрствования у 220 детей исследователи использовали часы, отслеживающие движения в течение четырех периодов длительностью 7 дней в течение года. Наблюдения авторы начали в июле-августе до начала учебного года в детском саду, а затем продолжили в сентябре, ноябре и апреле. Персонал детсадов оценивал приспособленность учащихся к детскому саду. Результаты показали, что лучше остальных к детскому саду привыкли дети, которые регулярно спали не менее 10 часов в течение ночи. Они продемонстрировали также большие успехи в эмоциональном развитии, вовлеченности в учебу и успеваемости в течение года в детском саду. Авторы учли доходы семей, состояние здоровья детей и посещаемость.

Важно, чтобы такой режим сна вводился еще до начала посещения детского сада. При этом дневной сон не влиял на адаптацию детей, а также не мог компенсировать ночной недосып. Американская академия медицины сна (AASM) рекомендует детям дошкольного возраста спать 10-13 часов в сутки, но результаты этого исследования показывают, что для тех детей, которые собираются начать обучение в детском саду, эти часы должны быть сосредоточены в ночное время. Авторы исследования также рекомендуют избегать использования телевизоров, видеоигр и планшетов хотя бы за 30 минут до сна. Хорошая практика — ведение ритуалов перед сном, которые могут включать купание, чтение книг и разговоры в тихой обстановке.

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