В ВОЗ возникли разногласия по поводу введения режима ЧС из-за вспышки оспы обезьян

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возникли разногласия по поводу введения режима ЧС из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус склонен объявить режим ЧС из-за распространения инфекции. При этом другие члены Специального экспертного совета не уверены в необходимости таких мер. До этого Гебрейесус выражал согласие с решениями комитета.

Ранее Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, чтобы отвлечь мировое сообщество от специальной военной операции на Украине и «нагнать жути».

Леонов добавил, сейчас в России не требуется внедрения дополнительных мер по защите населения от оспы обезьян, но на случай массового распространения заболевания уже подготовлены вакцины.