Зефирный тест показал, что японские дети контролируют себя лучше, чем американские

Психологи из Университета Колорадо показали, что исход зефирного теста, показывающего способность детей к самоконтролю, зависит от культурной среды, в которой вырос ребенок. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Зефирный тест, проведенный впервые в 1970-х, показал, что дети, которые могут отказаться от предложенных сладостей, чтобы позже получить больше, добиваются больших успехов во взрослом возрасте. Некоторые исследования позже опровергли эти выводы, показав что большее влияние на успех человека оказывает социальное и финансовое благополучие в семье, где они выросли. Впрочем, это опровержение позже тоже опровергли, поэтому вопрос все еще открыт. В новом исследовании, которое провела исследовательница японского происхождения, живущая в США, сравнили результаты зефирного теста у японских и американских детей.

Команда авторов набрала в исследование 144 ребенка из Боулдера (США) и Киото (Япония), случайным образом вручив каждому зефир или завернутый подарок, и попросив детей съесть сладость или открыть подарок как можно позже. Терзания детей были записаны на видео, и оказалось, что дети из США дольше не поддавались желанию открыть подарок (дети из США ждали 15 минут, а из Японии — только пять), а дети из Японии позже съедали зефир (они ожидали в среднем 15 минут, а американцы — около четырех). При этом испытуемые прибегали к различным методам самоуспокоения: считали точки на потолке, ходили по комнате или рисовали.

Авторы считают, что такие результаты объясняются воспитанием: в США подарки на Рождество принято открывать в определенное время, до которого они лежат на виду, завернутые в упаковку. В Японии же не принято есть, пока все остальные в комнате не буду готовы к приему пищи. Психологи считают, что их результаты показывают возможность воспитания самоконтроля у детей.