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Санитарные врачи предупредили о смертельной опасности, которую несут домашние черепахи

Санитарные врачи в США запретили целовать и обнимать домашних черепах

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Согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, в 11 штатах было зарегистрировано не менее 15 случаев сальмонеллеза, который может привести к летальному исходу, у людей, заразившихся от маленьких аквариумных черепах. Вспышка заболевания уже привела к 5 госпитализациям.

По данным клиники Майо в США, симптомы сальмонеллеза включают диарею, рвоту, лихорадку, головную боль и обезвоживание. Симптомы обычно появляются в течение трех дней после заражения. Большинство людей, зараженных сальмонеллой, выздоравливают в течение недели без лечения, но в некоторых случаях болезнь может привести к летальному исходу.

Каждый год в мире сальмонеллой заражаются более 1,35 млн людей, а более 400 из них умирают. Чаще всего заражение связано с потреблением куриного мяса, но в США регулярно возникают вспышки инфекции, связанные с мелкими домашними черепахами.

В этом году 3 из 15 случаев заражения людей сальмонеллезом оказались связаны с одним и тем же сайтом по продаже черепах. Ранее, в 2021 году вспышка заболевания сопровождалась 87 случаями заражения, 32 госпитализациями, а один заболевший умер. В 2012 году NBC News сообщала о вспышке сальмонеллеза, связанной с черепахами, которая вызвала 66 инфицирований. Еще одна вспышка произошла в 2007 году, тогда было зарегистрировано 103 заболевания.

Несмотря на запрет продажи мелких (с панцирем до 10 см в диаметре) домашних черепах, действующий в США с 1975 года, их регулярно приобретают, причем в основном семьи с маленькими детьми. Центр по контролю и профилактике заболеваний в США рекомендует владельцам черепах мыть руки после контакта с ними или водой из аквариума, чтобы избежать возможного заражения. Владельцев черепах также призывают не целовать и не обнимать своих черепах.

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