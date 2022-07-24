Психиатры описали первый случай психоза после заражения коронавирусом у подростка

Психиатры из Госпиталя имени королевы Елизаветы в Бирмингеме описали первый случай острого психоза с галлюцинациями и паранойей у переболевшего коронавирусом подростка. Статья опубликована в журнале Pediatrics.

Несмотря на то, что коронавирус часто вызывает легкие или средние поражения мозга, включающие затуманенность сознания, нарушения памяти и депрессию, случаи психиатрических осложнений довольно редки, и встречаются примерно у 1,4% переболевших. Они описаны только у взрослых, при этом большинство из них уже имели в истории болезни психиатрические расстройства или принимали противовоспалительные препараты кортикостероиды. Но 16-летний пациент, у которого развился психоз спустя две недели после заражения, не имел в анамнезе никаких психиатрических расстройств, а коронавирус перенес довольно легко.

Он был доставлен в госпиталь с высокой температурой и болью в груди, где ему провели пятидневный курс антибиотиков, после чего выписали домой. Вакцинирован мальчик не был. Через три дня после выписки родители снова привезли его в госпиталь. Подросток стал говорить бессмысленные вещи, проявлять то агрессию, то апатию. У него развилась паранойя: он говорил, что правительство охотится за ним, а из его мозга «удалили информационную систему». Подросток даже видел галлюцинации: персонажей игры Fortnite, и начал говорить о суициде. Пациент отказывался от лечения, поэтому ему пришлось насильно дать галоперидол. После этого он начал бесцельно ходить по палате, улыбаясь и мешая другим пациентам, из-за чего мальчика пришлось перевести в отдельный бокс.

В конечном счете ему подобрали эффективный препарат. Всего в клинике он провел три месяца. В течение четырех месяцев после выписки он принимал препарат оланзапин, который отменили из-за побочного эффекта: мальчик набрал лишний вес. Психозы, вызванные чрезмерным воспалительным процессом из-за инфекции, были описаны и до пандемии. Но возникновение симптомов у подростка, не имевшего ни маркеров воспаления, ни предрасположенности к психозу, больных родственников или следов психоактивных веществ, доказывает уникальность COVID-19.