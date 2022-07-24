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Генетики подтвердили, что алкоголь повышает риск развития рака

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Pexels

Исследователи из Оксфордского университета, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук в Пекине в ходе 11-летнего наблюдения за 150 тыс. участников с непереносимостью спиртного и без нее, доказали, что употребление алкоголя связано с повышенным риском развития рака. Результаты опубликованы в International Journal of Cancer.

У китайцев и других народов Восточной Азии два распространенных генетических варианта (аллеля) снижают переносимость алкоголя и тесно связаны с более низким его потреблением из-за неприятных побочных эффектов. Эти мутации нарушают функционирование ферментов, участвующих в «обезвреживании» алкоголя, вызывая накопление в крови токсичного соединения ацетальдегида, канцерогена группы I. Обе мутации редко встречаются у европейцев.

Эти мутации влияют только на употребление алкоголя, но не затрагивают другие факторы риска, например, курение. Поэтому, сравнив группы, имеющие и не имеющие эти мутации, по количеству заболеваний раком, можно определить, насколько сильным канцерогенным эффектом обладает алкоголь.

Авторы работы использовали образцы ДНК примерно 150 тыс. участников (примерно 60 тыс. мужчин и 90 тыс. женщин) в исследовании China Kadoorie Biobank. Судьбу участников в среднем отслеживали в течение 11 лет. Поскольку женщины в Китае редко употребляют алкоголь, основной анализ был сосредоточен на мужчинах, треть из которых пили регулярно, почти каждую неделю.

В течение периода наблюдения примерно у 4500 (7,4%) мужчин развился рак. Мужчины, которые были носителями двух копий аллеля слабой переносимости спиртного, употребляли очень мало алкоголя и имели на 14% более низкий риск развития любого рака и на 31% более низкий риск развития рака, для которого ранее была показана связь с алкоголем (рак головы и шеи, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и печени).

Мужчины, которые регулярно пили, несмотря на наличие одной копии аллеля плохой переносимости алкоголя, имели значительно более высокий риск развития рака органов головы, шеи и пищевода. Для непьющих или время от времени пьющих не было общей связи между наличием одной копии аллеля и повышенным риском рака.

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