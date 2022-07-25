В США разработали ИИ для создания пригодных для использования в лекарствах белков

Ученые из Вашингтонского университета разработали ИИ, который создает белки для использования в лекарственных препаратах. Работа ученых была опубликована в журнале Science.

Исследователи обучили несколько нейронных сетей на данных о белках. В итоге им удалость создать два метода разработки белков с новыми функциями.

Первый, получивший название «галлюцинация», основан на генеративных инструментах, которые производят новый вывод на основе простых подсказок. В этом случае ИИ оптимизирует аминокислотные последовательности белков таким образом, чтобы они содержали желаемый функционал.

Второй метод, получивший название «раскрашивание», действует наоборот: он начинает с функционального участка белка, затем добавляет дополнительные последовательности для создания жизнеспособного белкового каркаса.

По словам ученых, на создание нового белка нейросети необходимо всего несколько секунд. Разработка исследователей поможет в разработке новых лекарственных препаратов и вакцин, например, от рака.

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