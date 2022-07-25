Генетики обнаружили ДНК сотен насекомых в чайных пакетиках

В чайных пакетиках содержатся останки насекомых — их обнаружили генетики из Трирского университета. Работа ученых была опубликована в журнале Biology Letters.

Ученые изучили несколько сортов чая, в том числе черный, зеленый, мятный и ромашковый. С помощью специального ДНК-анализа генетики проверили листья в чайных пакетиках на наличие мельчайших остатков инородных ДНК. Всего за время эксперимента были выявлены следы более 1200 членистоногих.

Например, мятный чай содержал ДНК насекомых, обитающих в тихоокеанском северо-западном регионе США, в то время как зеленый чай содержал ДНК членистоногих, обитающих в Восточной Азии.

По словам ученых, ДНК насекомых составляет всего одну десятую часть чайных листьев, остальные 99,9% — ДНК растений. По словам ученых, наличие останков насекомых в чае свидетельствует об отсутствии на листьях пестицидов.

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