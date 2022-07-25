Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
В США заявили, что не планируют продавать нефть из своего... 10:18
Курганские подростки разгромили автобусную остановку 10:17
Боррель обеспокоен наличием в Италии политиков, которые не... 10:16
У Пьера Нарцисса нашелся внебрачный сын 10:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Нейробиологи выяснили, что мозг подсознательно видит разницу между фальшивыми и настоящими фото

close
100%
MOSHEL ET AL.

Нейробиологи из Сиднейского университета выяснили, что человеческий мозг быстро и точно определяет, настоящая ли перед ним фотография, но не делится этой информацией с нашим сознанием. Исследование опубликовано в журнале Vision Research.

Нейробиологи обнаружили, что человеческий мозг реагирует странной активностью на изображение фальшивых лиц, созданных искусственным интеллектом, несмотря на то, что сами люди не могут определить, какие лица настоящие, а какие поддельные. Активность мозга контролировалась методом электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Участникам эксперимента показали два вида фото: с настоящими лицами и сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Мозг проявлял специфичную и постоянную активность при просмотре дипфейков. C точностью до 54% мозг идентифицировал фото, сгенерированные нейросетью. Данные обрабатывались мозгом подсознательно, поэтому сами люди распознавали фальшивки гораздо хуже, угадывая лишь в 37% случаев.

Авторы полагают, что их работа поможет искусственному интеллекту лучше определять дипфейки, опираясь на естественные процессы в мозгу.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+