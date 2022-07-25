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В Кремле не исключили встречи Путина с новым главой «Роскосмоса»

Песков: Путин может встретиться с новым главой «Роскосмоса» Борисовым в августе или раньше

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин может провести встречу с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым в августе или раньше. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«[Возможность встречи] с Борисовым не исключаем. Наверное, уже в следующем месяце, в августе... Но, кстати, Борисов может быть и раньше. Там уже как график будет сверстан», — сказал представитель Кремля.

Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля, сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. С 2018 года Борисов курировал в правительстве космическое направление и оборонно-промышленный комплекс, причем до него этот пост занимал Рогозин.

Рогозин занимал пост гендиректора корпорации с 24 мая 2018 года. При нем были начаты работы по Второй и Третьей очереди строительства космодрома Восточный, строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.

Ранее сообщалось, что новый глава «Роскосмоса» Борисов выразил благодарность Рогозину.

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